Aesyx Dollar מחיר היום

מחיר Aesyx Dollar (AXD) בזמן אמת היום הוא $ 1.021, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXD ל USD הוא $ 1.021 לכל AXD.

Aesyx Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,504, עם היצע במחזור של 80.79K AXD. ב‑24 השעות האחרונות, AXD סחר בין $ 1.02 (נמוך) ל $ 1.025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.072, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.952838.

ביצועים לטווח קצר, AXD נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -0.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aesyx Dollar (AXD) מידע שוק

שווי שוק $ 82.50K$ 82.50K $ 82.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.50K$ 82.50K $ 82.50K אספקת מחזור 80.79K 80.79K 80.79K אספקה כוללת 80,786.7229343986 80,786.7229343986 80,786.7229343986

שווי השוק הנוכחי של Aesyx Dollar הוא $ 82.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXD הוא 80.79K, עם היצע כולל של 80786.7229343986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.50K.