Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר (USD)

קבל Aesyx Dollar תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AXD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AXD

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Aesyx Dollar % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Aesyx Dollar תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Aesyx Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.021 בשנת 2025. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Aesyx Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0720 בשנת 2026. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AXD הוא $ 1.1256 עם 10.25% שיעור צמיחה. Aesyx Dollar (AXD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AXD הוא $ 1.1819 עם 15.76% שיעור צמיחה. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AXD הוא $ 1.2410 עם 21.55% שיעור צמיחה. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AXD הוא $ 1.3030 עם 27.63% שיעור צמיחה. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Aesyx Dollar עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1225. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Aesyx Dollar עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.4574. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.021 0.00%

2026 $ 1.0720 5.00%

2027 $ 1.1256 10.25%

2028 $ 1.1819 15.76%

2029 $ 1.2410 21.55%

2030 $ 1.3030 27.63%

2031 $ 1.3682 34.01%

2032 $ 1.4366 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5084 47.75%

2034 $ 1.5839 55.13%

2035 $ 1.6631 62.89%

2036 $ 1.7462 71.03%

2037 $ 1.8335 79.59%

2038 $ 1.9252 88.56%

2039 $ 2.0215 97.99%

2040 $ 2.1225 107.89% הצג עוד לטווח קצר Aesyx Dollar תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.021 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0211 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0219 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0251 0.41% Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAXDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.021 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAXD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0211 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAXD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0219 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Aesyx Dollar (AXD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAXD הוא $1.0251 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Aesyx Dollar מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 82.47K$ 82.47K $ 82.47K אספקת מחזור 80.79K 80.79K 80.79K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AXD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AXD יש כמות במעגל של 80.79K ושווי שוק כולל של $ 82.47K. צפה AXD במחיר חי

Aesyx Dollar מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAesyx Dollarדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAesyx Dollar הוא 1.021USD. היצע במחזור של Aesyx Dollar(AXD) הוא 80.79K AXD , מה שמעניק לו שווי שוק של $82,474 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.000187 $ 1.025 $ 1.021

7 ימים 0.02% $ 0.000162 $ 1.0290 $ 0.994902

30 ימים 2.61% $ 0.026685 $ 1.0290 $ 0.994902 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Aesyx Dollar הראה תנועת מחירים של $0.000187 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Aesyx Dollar נסחר בשיא של $1.0290 ושפל של $0.994902 . נרשם שינוי במחיר של 0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAXD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Aesyx Dollar חווה 2.61% שינוי, המשקף בערך $0.026685 לערכו. זה מצביע על כך ש AXD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Aesyx Dollar (AXD) מודול חיזוי מחיר עובד? Aesyx Dollar מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AXDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAesyx Dollar לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AXD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Aesyx Dollar. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAXD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAXD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Aesyx Dollar.

מדוע AXD חיזוי מחירים חשוב?

AXD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AXD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AXD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AXD בחודש הבא? על פי Aesyx Dollar (AXD) כלי תחזית המחירים, המחיר AXD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AXD בשנת 2026? המחיר של 1 Aesyx Dollar (AXD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AXD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AXD בשנת 2027? Aesyx Dollar (AXD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AXD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AXD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Aesyx Dollar (AXD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AXD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Aesyx Dollar (AXD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AXD בשנת 2030? המחיר של 1 Aesyx Dollar (AXD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AXD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AXD תחזית המחיר בשנת 2040? Aesyx Dollar (AXD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AXD עד שנת 2040. הירשם עכשיו