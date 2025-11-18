Abuwtiyuw מחיר היום

מחיר Abuwtiyuw (ABU) בזמן אמת היום הוא $ 0.01302304, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABU ל USD הוא $ 0.01302304 לכל ABU.

Abuwtiyuw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,023.04, עם היצע במחזור של 1.00M ABU. ב‑24 השעות האחרונות, ABU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.261831, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00714313.

ביצועים לטווח קצר, ABU נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Abuwtiyuw (ABU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Abuwtiyuw הוא $ 13.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABU הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.02K.