Wilder World (WILD) מידע Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. אתר רשמי: https://www.wilderworld.com/ מסמך לבן: https://wiki.wilderworld.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ קנה WILDעכשיו!

Wilder World (WILD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wilder World (WILD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 99.84M $ 99.84M $ 99.84M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 330.16M $ 330.16M $ 330.16M FDV (שווי מדולל מלא): $ 151.20M $ 151.20M $ 151.20M שיא כל הזמנים: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 שפל כל הזמנים: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 מחיר נוכחי: $ 0.3024 $ 0.3024 $ 0.3024 למידע נוסף על Wilder World (WILD) מחיר

Wilder World (WILD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wilder World (WILD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WILD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WILDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WILDטוקניומיקה, חקרו אתWILDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WILD מעוניין להוסיף את Wilder World (WILD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WILD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WILD ב-MEXC עכשיו!

Wilder World (WILD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WILDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WILD עכשיו את היסטוריית המחירים!

WILD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WILD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WILD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WILDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

