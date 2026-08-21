USDGO מחיר היום

מחיר USDGO (USDGO) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.0005, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDGO ל ILS הוא ₪ 1.0005 לכל USDGO.

USDGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- USDGO. ב‑24 השעות האחרונות, USDGO סחר בין ₪ 1.0001 (נמוך) ל ₪ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, USDGO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 5.68M.

USDGO (USDGO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 5.68M₪ 5.68M ₪ 5.68M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של USDGO הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 5.68M. ההיצע במחזור של USDGO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.