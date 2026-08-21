Seeker (SKR) ניתוח טכני היום דף Seeker הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SKR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Seeker למטה. הירשם

Seeker (SKR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007814 -- +11.96% -5.29% -45.66%

Seeker אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Seeker במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 8 נייטרלי 10 קנה 8 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 4 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 6 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00783 0.00782 R2 0.00782 0.00781 R1 0.00781 0.00781 PP 0.0078 0.0078 S1 0.00779 0.00779 S2 0.00778 0.00779 S3 0.00777 0.00778

Seeker אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.23M $2.53 M $2.76 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.18 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Seeker זרימת הון זרימת נטו פנימה SKRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.06 M 0.01 2026-08-20 -$0.03 M 0.01 2026-08-19 -$0.02 M 0.01 2026-08-18 $0.02 M 0.01 2026-08-17 -$0.01 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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