Seeker מחיר היום

מחיר Seeker (SKR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.007814, עם שינוי של 3.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKR ל ILS הוא ₪ 0.007814 לכל SKR.

Seeker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SKR. ב‑24 השעות האחרונות, SKR סחר בין ₪ 0.007182 (נמוך) ל ₪ 0.007908 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SKR נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +11.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 61.99K.

Seeker (SKR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 61.99K₪ 61.99K ₪ 61.99K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 78.14M₪ 78.14M ₪ 78.14M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Seeker הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 61.99K. ההיצע במחזור של SKR הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 78.14M.