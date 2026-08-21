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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Notcoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Notcoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Notcoin (NOT) ניתוח טכני היום

Notcoin (NOT) ניתוח טכני היום

דף Notcoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Notcoin למטה.

Notcoin (NOT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0004157--+8.90%+11.65%-10.47%
למידע נוסף על Notcoin מחיר

Notcoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Notcoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 18
נייטרלי 6
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 6קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0004156
0.0004155
R2
0.0004155
0.0004153
R1
0.0004152
0.0004152
PP
0.0004151
0.0004151
S1
0.0004148
0.0004149
S2
0.0004147
0.0004148
S3
0.0004144
0.0004147

Notcoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.77M
$33.29 M
$32.52 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.15 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Notcoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהNOTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.08 M0.00
2026-08-19-$0.02 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17-$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Notcoin

סחור ב Notcoin (NOT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Notcoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNOT
$0.0004157
$0.0004157$0.0004157
-0.06%
205.67M (USDT)
/USDCNOT
$0.0004155
$0.0004155$0.0004155
+0.04%
132.30M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NOT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NOT
NOT
USD
USD

1 NOT = 0.0004157 USD

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