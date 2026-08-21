Notcoin (NOT) ניתוח טכני היום דף Notcoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Notcoin למטה. הירשם

Notcoin (NOT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0004157 -- +8.90% +11.65% -10.47%

Notcoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Notcoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 18 נייטרלי 6 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 6 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0004156 0.0004155 R2 0.0004155 0.0004153 R1 0.0004152 0.0004152 PP 0.0004151 0.0004151 S1 0.0004148 0.0004149 S2 0.0004147 0.0004148 S3 0.0004144 0.0004147

Notcoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.77M $33.29 M $32.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.26 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.31 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $1.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.15 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Notcoin זרימת הון זרימת נטו פנימה NOTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.08 M 0.00 2026-08-19 -$0.02 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 -$0.05 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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