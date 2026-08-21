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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Merlin Chain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Merlin Chain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Merlin Chain (MERL) ניתוח טכני היום

Merlin Chain (MERL) ניתוח טכני היום

דף Merlin Chain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MERL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Merlin Chain למטה.

Merlin Chain (MERL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02011--+11.90%+14.58%-26.29%
למידע נוסף על Merlin Chain מחיר

Merlin Chain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Merlin Chain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 6
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02012
0.02011
R2
0.02011
0.02011
R1
0.02011
0.02011
PP
0.0201
0.0201
S1
0.0201
0.0201
S2
0.02009
0.0201
S3
0.02009
0.02009

Merlin Chain אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.35M
$4.89 M
$5.24 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.35 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.32 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.54 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.49 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Merlin Chain זרימת הון

זרימת נטו פנימהMERLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.02
2026-08-20$0.04 M0.02
2026-08-19-$0.02 M0.02
2026-08-18-$0.04 M0.02
2026-08-17$0.01 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Merlin Chain (MERL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Merlin Chain מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMERL
$0.0201
$0.0201$0.0201
+4.30%
4.64M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MERL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0.02011 USD

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