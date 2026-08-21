Merlin Chain (MERL) ניתוח טכני היום דף Merlin Chain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MERL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Merlin Chain למטה. הירשם

Merlin Chain (MERL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02011 -- +11.90% +14.58% -26.29%

Merlin Chain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Merlin Chain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 6 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02012 0.02011 R2 0.02011 0.02011 R1 0.02011 0.02011 PP 0.0201 0.0201 S1 0.0201 0.0201 S2 0.02009 0.0201 S3 0.02009 0.02009

Merlin Chain אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.35M $4.89 M $5.24 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.32 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $0.54 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.49 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Merlin Chain זרימת הון זרימת נטו פנימה MERLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 0.02 2026-08-20 $0.04 M 0.02 2026-08-19 -$0.02 M 0.02 2026-08-18 -$0.04 M 0.02 2026-08-17 $0.01 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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