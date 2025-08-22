Merlin Chain (MERL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.12108. במהלך 24 השעות האחרונות, MERL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11991 לבין שיא של $ 0.12999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.54701444602571, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07122948634211385.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERL השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Merlin Chain (MERL) מידע שוק
No.334
$ 114.11M
$ 871.44K
$ 254.27M
942.40M
2,100,000,000
2,100,000,000
44.87%
MERLIN
שווי השוק הנוכחי של Merlin Chain הוא $ 114.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 871.44K. ההיצע במחזור של MERL הוא 942.40M, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.27M.
Merlin Chain (MERL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Merlin Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.003166
-2.55%
30 ימים
$ -0.00101
-0.83%
60 ימים
$ +0.03593
+42.19%
90 ימים
$ +0.0008
+0.66%
Merlin Chain שינוי מחיר היום
היום,MERL רשם שינוי של $ -0.003166 (-2.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Merlin Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00101 (-0.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Merlin Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MERL ראה שינוי של $ +0.03593 (+42.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Merlin Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0008 (+0.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Merlin Chain (MERL)?
Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.
Merlin Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Merlin Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMERL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Merlin Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMerlin Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Merlin Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Merlin Chain (MERL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Merlin Chain (MERL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Merlin Chain.
הבנת הטוקנומיקה של Merlin Chain (MERL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MERL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Merlin Chain (MERL)
מחפש איך לקנותMerlin Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Merlin Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.