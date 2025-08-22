עוד על MERL

1 MERL ל USDמחיר חי:

Merlin Chain (MERL) טבלת מחירים חיה
Merlin Chain (MERL) מידע על מחיר (USD)

Merlin Chain (MERL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.12108. במהלך 24 השעות האחרונות, MERL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11991 לבין שיא של $ 0.12999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.54701444602571, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07122948634211385.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERL השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merlin Chain (MERL) מידע שוק

No.334

$ 114.11M
$ 114.11M$ 114.11M

$ 871.44K
$ 871.44K$ 871.44K

$ 254.27M
$ 254.27M$ 254.27M

942.40M
942.40M 942.40M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

44.87%

MERLIN

שווי השוק הנוכחי של Merlin Chain הוא $ 114.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 871.44K. ההיצע במחזור של MERL הוא 942.40M, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.27M.

Merlin Chain (MERL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Merlin Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003166-2.55%
30 ימים$ -0.00101-0.83%
60 ימים$ +0.03593+42.19%
90 ימים$ +0.0008+0.66%
Merlin Chain שינוי מחיר היום

היום,MERL רשם שינוי של $ -0.003166 (-2.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Merlin Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00101 (-0.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Merlin Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MERL ראה שינוי של $ +0.03593 (+42.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Merlin Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0008 (+0.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Merlin Chain (MERL)?

בדוק את Merlin Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMerlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Merlin Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMERL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Merlin Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMerlin Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Merlin Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Merlin Chain (MERL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Merlin Chain (MERL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Merlin Chain.

בדוק את Merlin Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Merlin Chain (MERL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Merlin Chain (MERL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MERL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Merlin Chain (MERL)

מחפש איך לקנותMerlin Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Merlin Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Merlin Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Merlin Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMerlin Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Merlin Chain

כמה שווה Merlin Chain (MERL) היום?
החי MERLהמחיר ב USD הוא 0.12108 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MERL ל USD?
המחיר הנוכחי של MERL ל USD הוא $ 0.12108. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Merlin Chain?
שווי השוק של MERL הוא $ 114.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MERL?
ההיצע במחזור של MERL הוא 942.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MERL?
‏‏MERL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.54701444602571 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MERL?
MERL ‏‏רשם מחירATL של 0.07122948634211385 USD.
מהו נפח המסחר של MERL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MERL הוא $ 871.44K USD.
האם MERL יעלה השנה?
MERL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MERL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
