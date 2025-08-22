מה זהMerlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Merlin Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקMERL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Merlin Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMerlin Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Merlin Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Merlin Chain (MERL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Merlin Chain (MERL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Merlin Chain.

בדוק את Merlin Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Merlin Chain (MERL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Merlin Chain (MERL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MERL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Merlin Chain (MERL)

מחפש איך לקנותMerlin Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Merlin Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MERL למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Merlin Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Merlin Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Merlin Chain כמה שווה Merlin Chain (MERL) היום? החי MERLהמחיר ב USD הוא 0.12108 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MERL ל USD? $ 0.12108 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MERL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Merlin Chain? שווי השוק של MERL הוא $ 114.11M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MERL? ההיצע במחזור של MERL הוא 942.40M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MERL? ‏‏MERL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.54701444602571 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MERL? MERL ‏‏רשם מחירATL של 0.07122948634211385 USD . מהו נפח המסחר של MERL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MERL הוא $ 871.44K USD . האם MERL יעלה השנה? MERL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MERL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Merlin Chain (MERL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络 Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。