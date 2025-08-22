עוד על FUD

Fud the Pug סֵמֶל

Fud the Pug מְחִיר(FUD)

1 FUD ל USDמחיר חי:

$0.00000003557
+0.36%1D
USD
Fud the Pug (FUD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:17:43 (UTC+8)

Fud the Pug (FUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000003488
24 שעות נמוך
$ 0.00000003864
גבוה 24 שעות

$ 0.00000003488
$ 0.00000003864
$ 0.000000936059498172
$ 0.000000024663689263
+1.62%

+0.36%

+4.52%

+4.52%

Fud the Pug (FUD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000003557. במהלך 24 השעות האחרונות, FUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000003488 לבין שיא של $ 0.00000003864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000936059498172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000024663689263.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUD השתנה ב +1.62% במהלך השעה האחרונה, +0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fud the Pug (FUD) מידע שוק

No.4477

$ 0.00
$ 6.05K
$ 3.56M
0.00
100,000,000,000,000
75,490,000,000,000
0.00%

SUI

שווי השוק הנוכחי של Fud the Pug הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.05K. ההיצע במחזור של FUD הוא 0.00, עם היצע כולל של 75490000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.56M.

Fud the Pug (FUD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fud the Pugהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000000001276+0.36%
30 ימים$ -0.00000000334-8.59%
60 ימים$ -0.00000000313-8.09%
90 ימים$ -0.00000004273-54.58%
Fud the Pug שינוי מחיר היום

היום,FUD רשם שינוי של $ +0.0000000001276 (+0.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fud the Pug שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000334 (-8.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fud the Pug שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FUD ראה שינוי של $ -0.00000000313 (-8.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fud the Pug שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000004273 (-54.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fud the Pug (FUD)?

בדוק את Fud the Pug עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFud the Pug (FUD)

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fud the Pugההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFUD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fud the Pugאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFud the Pug לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fud the Pugתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fud the Pug (FUD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fud the Pug (FUD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fud the Pug.

בדוק את Fud the Pug תחזית המחיר עכשיו‏!

Fud the Pug (FUD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fud the Pug (FUD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FUD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Fud the Pug (FUD)

מחפש איך לקנותFud the Pug? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fud the Pugב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FUD למטבעות מקומיים

1 Fud the Pug(FUD) ל VND
0.00093602455
1 Fud the Pug(FUD) ל AUD
A$0.0000000544221
1 Fud the Pug(FUD) ל GBP
0.0000000259661
1 Fud the Pug(FUD) ל EUR
0.0000000302345
1 Fud the Pug(FUD) ל USD
$0.00000003557
1 Fud the Pug(FUD) ל MYR
RM0.000000149394
1 Fud the Pug(FUD) ל TRY
0.0000014580143
1 Fud the Pug(FUD) ל JPY
¥0.00000522879
1 Fud the Pug(FUD) ל ARS
ARS$0.00004698797
1 Fud the Pug(FUD) ל RUB
0.0000028758345
1 Fud the Pug(FUD) ל INR
0.0000031141535
1 Fud the Pug(FUD) ל IDR
Rp0.0005737095971
1 Fud the Pug(FUD) ל KRW
0.0000493341672
1 Fud the Pug(FUD) ל PHP
0.0000020150405
1 Fud the Pug(FUD) ל EGP
￡E.0.0000017258564
1 Fud the Pug(FUD) ל BRL
R$0.0000001927894
1 Fud the Pug(FUD) ל CAD
C$0.0000000490866
1 Fud the Pug(FUD) ל BDT
0.0000043274462
1 Fud the Pug(FUD) ל NGN
0.0000543883085
1 Fud the Pug(FUD) ל COP
$0.0001428512542
1 Fud the Pug(FUD) ל ZAR
R.0.0000006242535
1 Fud the Pug(FUD) ל UAH
0.0000014743765
1 Fud the Pug(FUD) ל VES
Bs0.0000049798
1 Fud the Pug(FUD) ל CLP
$0.0000341472
1 Fud the Pug(FUD) ל PKR
Rs0.0000100848064
1 Fud the Pug(FUD) ל KZT
0.0000190313728
1 Fud the Pug(FUD) ל THB
฿0.0000011531794
1 Fud the Pug(FUD) ל TWD
NT$0.0000010834622
1 Fud the Pug(FUD) ל AED
د.إ0.0000001305419
1 Fud the Pug(FUD) ל CHF
Fr0.000000028456
1 Fud the Pug(FUD) ל HKD
HK$0.0000002778017
1 Fud the Pug(FUD) ל AMD
֏0.0000136176188
1 Fud the Pug(FUD) ל MAD
.د.م0.00000032013
1 Fud the Pug(FUD) ל MXN
$0.0000006626691
1 Fud the Pug(FUD) ל SAR
ريال0.0000001333875
1 Fud the Pug(FUD) ל PLN
0.0000001294748
1 Fud the Pug(FUD) ל RON
лв0.0000001536624
1 Fud the Pug(FUD) ל SEK
kr0.0000003382707
1 Fud the Pug(FUD) ל BGN
лв0.0000000594019
1 Fud the Pug(FUD) ל HUF
Ft0.0000120820619
1 Fud the Pug(FUD) ל CZK
0.0000007459029
1 Fud the Pug(FUD) ל KWD
د.ك0.00000001084885
1 Fud the Pug(FUD) ל ILS
0.0000001198709
1 Fud the Pug(FUD) ל AOA
Kz0.0000324245449
1 Fud the Pug(FUD) ל BHD
.د.ب0.00000001340989
1 Fud the Pug(FUD) ל BMD
$0.00000003557
1 Fud the Pug(FUD) ל DKK
kr0.0000002265809
1 Fud the Pug(FUD) ל HNL
L0.0000009312226
1 Fud the Pug(FUD) ל MUR
0.0000016234148
1 Fud the Pug(FUD) ל NAD
$0.0000006235421
1 Fud the Pug(FUD) ל NOK
kr0.0000003589013
1 Fud the Pug(FUD) ל NZD
$0.000000060469
1 Fud the Pug(FUD) ל PAB
B/.0.00000003557
1 Fud the Pug(FUD) ל PGK
K0.0000001501054
1 Fud the Pug(FUD) ל QAR
ر.ق0.0000001291191
1 Fud the Pug(FUD) ל RSD
дин.0.0000035612684

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fud the Pug

כמה שווה Fud the Pug (FUD) היום?
החי FUDהמחיר ב USD הוא 0.00000003557 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FUD ל USD?
המחיר הנוכחי של FUD ל USD הוא $ 0.00000003557. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fud the Pug?
שווי השוק של FUD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FUD?
ההיצע במחזור של FUD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUD?
‏‏FUD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000936059498172 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUD?
FUD ‏‏רשם מחירATL של 0.000000024663689263 USD.
מהו נפח המסחר של FUD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUD הוא $ 6.05K USD.
האם FUD יעלה השנה?
FUD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:17:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

