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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על HeyElsa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על HeyElsa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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HeyElsa (ELSA) ניתוח טכני היום

HeyElsa (ELSA) ניתוח טכני היום

דף HeyElsa הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ELSA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HeyElsa למטה.

HeyElsa (ELSA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04499---12.42%-5.37%-30.09%
למידע נוסף על HeyElsa מחיר

HeyElsa אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של HeyElsa במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 4
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 5נייטרלי 2קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04499
0.04498
R2
0.04498
0.04498
R1
0.04498
0.04498
PP
0.04497
0.04497
S1
0.04497
0.04497
S2
0.04496
0.04497
S3
0.04496
0.04496

HeyElsa אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.19M
$1.32 M
$1.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

HeyElsa זרימת הון

זרימת נטו פנימהELSAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.04
2026-08-20$0.00 M0.04
2026-08-19-$0.03 M0.04
2026-08-18-$0.02 M0.04
2026-08-17-$0.09 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTELSA
$0.04498
$0.04498$0.04498
+0.87%
1.54M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ELSA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ELSA
ELSA
USD
USD

1 ELSA = 0.04499 USD

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