HeyElsa (ELSA) ניתוח טכני היום דף HeyElsa הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ELSA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HeyElsa למטה. הירשם

HeyElsa (ELSA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04499 -- -12.42% -5.37% -30.09%

HeyElsa אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של HeyElsa במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 4 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04499 0.04498 R2 0.04498 0.04498 R1 0.04498 0.04498 PP 0.04497 0.04497 S1 0.04497 0.04497 S2 0.04496 0.04497 S3 0.04496 0.04496

HeyElsa אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.19M $1.32 M $1.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. HeyElsa זרימת הון זרימת נטו פנימה ELSAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.04 2026-08-20 $0.00 M 0.04 2026-08-19 -$0.03 M 0.04 2026-08-18 -$0.02 M 0.04 2026-08-17 -$0.09 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב HeyElsa (ELSA) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב HeyElsa מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ELSA $0.04498 $0.04498 $0.04498 +0.87% 1.54M (USDT) סַחַר