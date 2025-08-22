עוד על CRTAI

CRTAI NETWORK סֵמֶל

CRTAI NETWORK מְחִיר(CRTAI)

1 CRTAI ל USDמחיר חי:

$0.0002076
$0.0002076$0.0002076
+59.93%1D
USD
CRTAI NETWORK (CRTAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:43 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001279
$ 0.0001279$ 0.0001279
24 שעות נמוך
$ 0.000408
$ 0.000408$ 0.000408
גבוה 24 שעות

$ 0.0001279
$ 0.0001279$ 0.0001279

$ 0.000408
$ 0.000408$ 0.000408

$ 0.004467357472202423
$ 0.004467357472202423$ 0.004467357472202423

$ 0.000102092136892928
$ 0.000102092136892928$ 0.000102092136892928

-2.40%

+59.93%

+31.72%

+31.72%

CRTAI NETWORK (CRTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002076. במהלך 24 השעות האחרונות, CRTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001279 לבין שיא של $ 0.000408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004467357472202423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000102092136892928.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRTAI השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, +59.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CRTAI NETWORK (CRTAI) מידע שוק

No.3004

$ 73.26K
$ 73.26K$ 73.26K

$ 157.36K
$ 157.36K$ 157.36K

$ 116.26K
$ 116.26K$ 116.26K

352.90M
352.90M 352.90M

560,000,000
560,000,000 560,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של CRTAI NETWORK הוא $ 73.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.36K. ההיצע במחזור של CRTAI הוא 352.90M, עם היצע כולל של 560000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.26K.

CRTAI NETWORK (CRTAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CRTAI NETWORKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000077793+59.93%
30 ימים$ +0.0000689+49.67%
60 ימים$ -0.000183-46.86%
90 ימים$ -0.0010024-82.85%
CRTAI NETWORK שינוי מחיר היום

היום,CRTAI רשם שינוי של $ +0.000077793 (+59.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CRTAI NETWORK שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000689 (+49.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CRTAI NETWORK שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRTAI ראה שינוי של $ -0.000183 (-46.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CRTAI NETWORK שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0010024 (-82.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CRTAI NETWORK (CRTAI)?

בדוק את CRTAI NETWORK עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CRTAI NETWORKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRTAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CRTAI NETWORKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCRTAI NETWORK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CRTAI NETWORKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CRTAI NETWORK (CRTAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CRTAI NETWORK (CRTAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CRTAI NETWORK.

בדוק את CRTAI NETWORK תחזית המחיר עכשיו‏!

CRTAI NETWORK (CRTAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CRTAI NETWORK (CRTAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRTAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CRTAI NETWORK (CRTAI)

מחפש איך לקנותCRTAI NETWORK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CRTAI NETWORKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRTAI למטבעות מקומיים

1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל VND
5.462994
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל AUD
A$0.000317628
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל GBP
0.000151548
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל EUR
0.00017646
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל USD
$0.0002076
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל MYR
RM0.00087192
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל TRY
0.008509524
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל JPY
¥0.0305172
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל ARS
ARS$0.2742396
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל RUB
0.01678446
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל INR
0.01817538
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל IDR
Rp3.348386628
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל KRW
0.287932896
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל PHP
0.01176054
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל EGP
￡E.0.010072752
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל BRL
R$0.001125192
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל CAD
C$0.000286488
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל BDT
0.025256616
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל NGN
0.31743078
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל COP
$0.833734056
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל ZAR
R.0.00364338
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל UAH
0.00860502
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל VES
Bs0.029064
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל CLP
$0.199296
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל PKR
Rs0.058858752
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל KZT
0.111074304
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל THB
฿0.006730392
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל TWD
NT$0.006323496
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל AED
د.إ0.000761892
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל CHF
Fr0.00016608
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל HKD
HK$0.001621356
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל AMD
֏0.079477584
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל MAD
.د.م0.0018684
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל MXN
$0.003867588
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל SAR
ريال0.0007785
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל PLN
0.000755664
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל RON
лв0.000896832
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל SEK
kr0.001974276
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל BGN
лв0.000346692
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל HUF
Ft0.070515492
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל CZK
0.004353372
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל KWD
د.ك0.000063318
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל ILS
0.000699612
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל AOA
Kz0.189241932
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל BHD
.د.ب0.0000782652
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל BMD
$0.0002076
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל DKK
kr0.001322412
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל HNL
L0.005434968
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל MUR
0.009474864
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל NAD
$0.003639228
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל NOK
kr0.002094684
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל NZD
$0.00035292
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל PAB
B/.0.0002076
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל PGK
K0.000876072
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל QAR
ر.ق0.000753588
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ל RSD
дин.0.020784912

CRTAI NETWORK מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CRTAI NETWORK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCRTAI NETWORK הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CRTAI NETWORK

כמה שווה CRTAI NETWORK (CRTAI) היום?
החי CRTAIהמחיר ב USD הוא 0.0002076 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRTAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CRTAI ל USD הוא $ 0.0002076. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CRTAI NETWORK?
שווי השוק של CRTAI הוא $ 73.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRTAI?
ההיצע במחזור של CRTAI הוא 352.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRTAI?
‏‏CRTAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.004467357472202423 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRTAI?
CRTAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000102092136892928 USD.
מהו נפח המסחר של CRTAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRTAI הוא $ 157.36K USD.
האם CRTAI יעלה השנה?
CRTAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRTAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:43 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
