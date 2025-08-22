CRTAI NETWORK (CRTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002076. במהלך 24 השעות האחרונות, CRTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001279 לבין שיא של $ 0.000408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004467357472202423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000102092136892928.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRTAI השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, +59.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
CRTAI NETWORK (CRTAI) מידע שוק
No.3004
$ 73.26K
$ 157.36K
$ 116.26K
352.90M
560,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של CRTAI NETWORK הוא $ 73.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.36K. ההיצע במחזור של CRTAI הוא 352.90M, עם היצע כולל של 560000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.26K.
CRTAI NETWORK (CRTAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של CRTAI NETWORKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000077793
+59.93%
30 ימים
$ +0.0000689
+49.67%
60 ימים
$ -0.000183
-46.86%
90 ימים
$ -0.0010024
-82.85%
CRTAI NETWORK שינוי מחיר היום
היום,CRTAI רשם שינוי של $ +0.000077793 (+59.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
CRTAI NETWORK שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000689 (+49.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
CRTAI NETWORK שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRTAI ראה שינוי של $ -0.000183 (-46.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
CRTAI NETWORK שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0010024 (-82.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CRTAI NETWORK (CRTAI)?
CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.
CRTAI NETWORK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CRTAI NETWORKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCRTAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CRTAI NETWORKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCRTAI NETWORK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
CRTAI NETWORKתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה CRTAI NETWORK (CRTAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CRTAI NETWORK (CRTAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CRTAI NETWORK.
הבנת הטוקנומיקה של CRTAI NETWORK (CRTAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRTAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות CRTAI NETWORK (CRTAI)
מחפש איך לקנותCRTAI NETWORK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CRTAI NETWORKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
