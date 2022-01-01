CRTAI NETWORK (CRTAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CRTAI NETWORK (CRTAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CRTAI NETWORK (CRTAI) מידע CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. אתר רשמי: http://crtainetwork.com מסמך לבן: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da קנה CRTAIעכשיו!

CRTAI NETWORK (CRTAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CRTAI NETWORK (CRTAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 57.63K $ 57.63K $ 57.63K ההיצע הכולל: $ 560.00M $ 560.00M $ 560.00M אספקה במחזור: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 91.45K $ 91.45K $ 91.45K שיא כל הזמנים: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 שפל כל הזמנים: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 מחיר נוכחי: $ 0.0001633 $ 0.0001633 $ 0.0001633 למידע נוסף על CRTAI NETWORK (CRTAI) מחיר

CRTAI NETWORK (CRTAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CRTAI NETWORK (CRTAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CRTAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CRTAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CRTAIטוקניומיקה, חקרו אתCRTAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CRTAI NETWORK (CRTAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CRTAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CRTAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

