Block Street (BSB) ניתוח טכני היום דף Block Street הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BSB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Block Street למטה. הירשם

Block Street (BSB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1242 -- +0.81% -8.89% -87.04%

Block Street אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Block Street במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 2 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.12439 0.12438 R2 0.12438 0.12438 R1 0.12438 0.12438 PP 0.12437 0.12437 S1 0.12437 0.12437 S2 0.12436 0.12437 S3 0.12436 0.12436

Block Street אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.53M $2.91 M $3.44 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.61 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.61 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $2.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.20 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Block Street זרימת הון זרימת נטו פנימה BSBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.12 2026-08-20 $0.29 M 0.13 2026-08-19 $0.13 M 0.12 2026-08-18 -$0.05 M 0.12 2026-08-17 $0.01 M 0.12 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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