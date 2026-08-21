קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Block Street, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Block Street, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על BSB

BSB מידע על מחיר

מה זה BSB

BSB מסמך לבן

BSB אתר רשמי

BSB טוקניומיקה

BSB תחזית מחיר

BSB היסטוריה

BSB מדריך קנייה

BSBממיר מטבעות לפיאט

BSB ספוט

BSB חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Block Street (BSB) ניתוח טכני היום

Block Street (BSB) ניתוח טכני היום

דף Block Street הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BSB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Block Street למטה.

Block Street (BSB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1242--+0.81%-8.89%-87.04%
למידע נוסף על Block Street מחיר

Block Street אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Block Street במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 2
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.12439
0.12438
R2
0.12438
0.12438
R1
0.12438
0.12438
PP
0.12437
0.12437
S1
0.12437
0.12437
S2
0.12436
0.12437
S3
0.12436
0.12436

Block Street אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.53M
$2.91 M
$3.44 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.61 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.61 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.20 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Block Street זרימת הון

זרימת נטו פנימהBSBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.12
2026-08-20$0.29 M0.13
2026-08-19$0.13 M0.12
2026-08-18-$0.05 M0.12
2026-08-17$0.01 M0.12

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Block Street

סחור ב Block Street (BSB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Block Street מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBSB
$0.1242
$0.1242$0.1242
-1.94%
10.39M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BSB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BSB
BSB
USD
USD

1 BSB = 0.1242 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.