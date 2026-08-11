קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BounceBit, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BounceBit, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על BB

BB מידע על מחיר

מה זה BB

BB מסמך לבן

BB אתר רשמי

BB טוקניומיקה

BB תחזית מחיר

BB היסטוריה

BB מדריך קנייה

BBממיר מטבעות לפיאט

BB ספוט

BB חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BounceBit (BB) ניתוח טכני היום

BounceBit (BB) ניתוח טכני היום

דף BounceBit הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BounceBit למטה.

BounceBit (BB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00947---18.86%-48.93%-67.60%
למידע נוסף על BounceBit מחיר

BounceBit אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BounceBit במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 5
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 1קנה 11
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00953
0.00952
R2
0.00952
0.00952
R1
0.00952
0.00952
PP
0.00951
0.00951
S1
0.00951
0.00951
S2
0.0095
0.00951
S3
0.0095
0.0095

BounceBit אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.47M
$8.57 M
$7.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.82 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.77 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BounceBit זרימת הון

זרימת נטו פנימהBBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.07 M0.01
2026-08-20-$0.28 M0.01
2026-08-19-$0.07 M0.01
2026-08-18-$0.05 M0.01
2026-08-17-$0.14 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BounceBit

סחור ב BounceBit (BB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BounceBit מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBB
$0.00947
$0.00947$0.00947
-2.37%
38.69M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BB
BB
USD
USD

1 BB = 0.00946 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.