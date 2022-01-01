BounceBit (BB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BounceBit (BB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BounceBit (BB) מידע BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. אתר רשמי: https://bouncebit.io/ מסמך לבן: https://docs.bouncebit.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 קנה BBעכשיו!

BounceBit (BB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BounceBit (BB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 98.05M $ 98.05M $ 98.05M ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: $ 739.23M $ 739.23M $ 739.23M FDV (שווי מדולל מלא): $ 278.54M $ 278.54M $ 278.54M שיא כל הזמנים: $ 0.87799 $ 0.87799 $ 0.87799 שפל כל הזמנים: $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 מחיר נוכחי: $ 0.13264 $ 0.13264 $ 0.13264 למידע נוסף על BounceBit (BB) מחיר

BounceBit (BB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BounceBit (BB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BBטוקניומיקה, חקרו אתBBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

