Acurast (ACU) ניתוח טכני היום דף Acurast הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ACU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Acurast למטה. הירשם

Acurast (ACU) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.12296 -- -1.32% +66.38% +50.40%

Acurast אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Acurast במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 3 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 3 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.12442 0.12426 R2 0.12426 0.12414 R1 0.12411 0.12407 PP 0.12395 0.12395 S1 0.1238 0.12383 S2 0.12364 0.12376 S3 0.12349 0.12364

Acurast אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $1.26 M $1.58 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.95 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.91 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $2.75 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.75 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Acurast זרימת הון זרימת נטו פנימה ACUUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.12 2026-08-20 -$0.03 M 0.12 2026-08-19 $0.05 M 0.13 2026-08-18 $0.03 M 0.12 2026-08-17 -$0.01 M 0.13 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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