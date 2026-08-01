Acurast מחיר היום

מחיר Acurast (ACU) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.12296, עם שינוי של 2.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACU ל ILS הוא ₪ 0.12296 לכל ACU.

Acurast כרגע מדורג במקום #766 לפי שווי שוק של ₪ 26.68M, עם היצע במחזור של 217.00M ACU. ב‑24 השעות האחרונות, ACU סחר בין ₪ 0.11836 (נמוך) ל ₪ 0.14657 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.006010285472559445, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.195352427441226419.

ביצועים לטווח קצר, ACU נע ב +2.08% בשעה האחרונה ו -1.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 108.80K.

Acurast (ACU) מידע שוק

דירוג No.766 שווי שוק ₪ 26.68M₪ 26.68M ₪ 26.68M נפח (24 שעות) ₪ 108.80K₪ 108.80K ₪ 108.80K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 122.96M₪ 122.96M ₪ 122.96M אספקת מחזור 217.00M 217.00M 217.00M מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Acurast הוא ₪ 26.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 108.80K. ההיצע במחזור של ACU הוא 217.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 122.96M.