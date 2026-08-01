3EYES מחיר היום

מחיר 3EYES (3EYES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 3EYES ל USD הוא $ 0 לכל 3EYES.

3EYES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,343.76, עם היצע במחזור של 941.22M 3EYES. ב‑24 השעות האחרונות, 3EYES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 3EYES נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +24.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

3EYES (3EYES) מידע שוק

שווי שוק $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.30K$ 16.30K $ 16.30K אספקת מחזור 941.22M 941.22M 941.22M אספקה כוללת 999,885,369.301449 999,885,369.301449 999,885,369.301449

שווי השוק הנוכחי של 3EYES הוא $ 15.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 3EYES הוא 941.22M, עם היצע כולל של 999885369.301449. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.30K.