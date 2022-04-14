REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikka

REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu REVV (REVV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
REVV (REVV) -rahakkeen tiedot

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon.

REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.motorverse.com
Valkoinen paperi:
https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper

REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu REVV (REVV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.89M
$ 1.89M
Kokonaistarjonta:
$ 3.00B
$ 3.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.11B
$ 1.11B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.10M
$ 5.10M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.632317
$ 0.632317
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00093047
$ 0.00093047
Nykyinen hinta:
$ 0.00170003
$ 0.00170003

REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä REVV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REVV-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät REVV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REVV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

REVV-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne REVV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REVV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.