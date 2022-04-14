Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen tokenomiikka
Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.
Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä JURIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JURIS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.