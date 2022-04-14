ErgOne (ERGONE) -rahakkeen tokenomiikka
ErgOne (ERGONE) -rahakkeen tiedot
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne.
Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way.
It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively.
Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money.
Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects.
ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing.
🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded
It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it
ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps
We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
ErgOne (ERGONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ErgOne (ERGONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ErgOne (ERGONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ErgOne (ERGONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ERGONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ERGONE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ERGONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ERGONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.