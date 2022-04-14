CATO (CATO) -rahakkeen tokenomiikka

CATO (CATO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CATO (CATO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CATO (CATO) -rahakkeen tiedot

CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana.

We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users.

CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself.

We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/

https://official.catodex.com/

CATO (CATO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CATO (CATO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 108.49K
Kokonaistarjonta:
$ 300.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 172.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 189.23K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.15899
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00011972
Nykyinen hinta:
$ 0.00063072
CATO (CATO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CATO (CATO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CATO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CATO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

