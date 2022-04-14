Arcas (ARCAS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Arcas (ARCAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Arcas (ARCAS) -rahakkeen tiedot

ARCAS GAMES: Games Empowered by Players

Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences.

Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build.

At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.

https://www.arcas.games/
https://info.arcas.games/

Arcas (ARCAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Arcas (ARCAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.23M
Kokonaistarjonta:
$ 99.43M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 69.43M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.20M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.09
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.03214751
Arcas (ARCAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Arcas (ARCAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ARCAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARCAS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ARCAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARCAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.