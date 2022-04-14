ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZEEBU (ZBU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tiedot Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.zeebu.com/ Valkoinen paperi: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84 Osta ZBU-rahaketta nyt!

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZEEBU (ZBU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 509.40M $ 509.40M $ 509.40M Kokonaistarjonta: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 258.97M $ 258.97M $ 258.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.89B $ 3.89B $ 3.89B Kaikkien aikojen korkein: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Kaikkien aikojen alin: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Nykyinen hinta: $ 1.967 $ 1.967 $ 1.967 Lue lisää ZEEBU (ZBU) -rahakkeen hinnasta

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZBU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZBU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZBU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZBU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

