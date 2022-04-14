UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu UBXS Token (UBXS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tiedot

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

Virallinen verkkosivusto:
https://bixos.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.bixos.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu UBXS Token (UBXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 799.60K
$ 799.60K$ 799.60K
Kokonaistarjonta:
$ 85.00M
$ 85.00M$ 85.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 57.16M
$ 57.16M$ 57.16M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.65467
$ 0.65467$ 0.65467
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009392121359881727
$ 0.009392121359881727$ 0.009392121359881727
Nykyinen hinta:
$ 0.01399
$ 0.01399$ 0.01399

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UBXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UBXS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UBXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UBXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UBXS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään UBXS Token (UBXS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UBXS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen hintahistoria

UBXS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

UBXS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne UBXS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UBXS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.