UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tiedot UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Virallinen verkkosivusto: https://bixos.io/ Valkoinen paperi: https://docs.bixos.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Osta UBXS-rahaketta nyt!

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UBXS Token (UBXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 799.60K $ 799.60K $ 799.60K Kokonaistarjonta: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 Nykyinen hinta: $ 0.01399 $ 0.01399 $ 0.01399 Lue lisää UBXS Token (UBXS) -rahakkeen hinnasta

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UBXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UBXS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UBXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UBXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UBXS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UBXS Token (UBXS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UBXS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UBXS-rahakkeita MEXCistä nyt!

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen hintahistoria UBXS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UBXS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UBXS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UBXS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UBXS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UBXS-rahakkeen hintaennuste nyt!

