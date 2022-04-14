Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sardis Network (SRDS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tiedot Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Virallinen verkkosivusto: https://mysardis.com/ Valkoinen paperi: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Block Explorer: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Osta SRDS-rahaketta nyt!

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sardis Network (SRDS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.39M $ 11.39M $ 11.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.03625 $ 0.03625 $ 0.03625 Lue lisää Sardis Network (SRDS) -rahakkeen hinnasta

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SRDS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SRDS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SRDS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SRDS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SRDS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sardis Network (SRDS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SRDS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SRDS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen hintahistoria SRDS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SRDS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SRDS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SRDS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SRDS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SRDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

