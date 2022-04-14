Solama (SOLAMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Solama (SOLAMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Solama (SOLAMA) -rahakkeen tiedot Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Virallinen verkkosivusto: https://www.solama.com/ Valkoinen paperi: https://www.solama.com/blog/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Osta SOLAMA-rahaketta nyt!

Solama (SOLAMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Solama (SOLAMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Kokonaistarjonta: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Kierrossa oleva tarjonta: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Nykyinen hinta: $ 0.00541 $ 0.00541 $ 0.00541 Lue lisää Solama (SOLAMA) -rahakkeen hinnasta

Solama (SOLAMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Solama (SOLAMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOLAMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLAMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOLAMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLAMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOLAMA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Solama (SOLAMA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOLAMA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOLAMA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Solama (SOLAMA) -rahakkeen hintahistoria SOLAMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOLAMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOLAMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOLAMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLAMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOLAMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!