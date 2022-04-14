SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SHROOMY (SHROOMY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen tiedot

The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community.

Virallinen verkkosivusto:
https://shroomy.io/
Block Explorer:
https://explorer.inkonchain.com/token/0x0c5E2D1C98cd265C751e02F8F3293bC5764F9111

SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 927.91M
$ 927.91M$ 927.91M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.058996
$ 0.058996$ 0.058996
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.001757
$ 0.001757$ 0.001757

SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHROOMY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHROOMY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHROOMY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHROOMY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHROOMY-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHROOMY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

SHROOMY (SHROOMY) -rahakkeen hintahistoria

SHROOMY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SHROOMY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHROOMY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHROOMY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.