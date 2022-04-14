SHIFU (SHIFU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SHIFU (SHIFU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SHIFU (SHIFU) -rahakkeen tiedot The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. Virallinen verkkosivusto: https://shifutoken.com Valkoinen paperi: https://docs.shifutoken.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Osta SHIFU-rahaketta nyt!

SHIFU (SHIFU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SHIFU (SHIFU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 Nykyinen hinta: $ 0.00001042 $ 0.00001042 $ 0.00001042 Lue lisää SHIFU (SHIFU) -rahakkeen hinnasta

SHIFU (SHIFU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SHIFU (SHIFU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHIFU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIFU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHIFU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIFU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHIFU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SHIFU (SHIFU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHIFU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHIFU-rahakkeita MEXCistä nyt!

SHIFU (SHIFU) -rahakkeen hintahistoria SHIFU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHIFU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHIFU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHIFU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIFU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHIFU-rahakkeen hintaennuste nyt!

