BitShiba (SHIBA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BitShiba (SHIBA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BitShiba (SHIBA) -rahakkeen tiedot BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. Virallinen verkkosivusto: https://bitshiba.io/ Valkoinen paperi: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7 Osta SHIBA-rahaketta nyt!

BitShiba (SHIBA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BitShiba (SHIBA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 569.00K $ 569.00K $ 569.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 Nykyinen hinta: $ 0.000000000569 $ 0.000000000569 $ 0.000000000569 Lue lisää BitShiba (SHIBA) -rahakkeen hinnasta

BitShiba (SHIBA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BitShiba (SHIBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHIBA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIBA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHIBA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIBA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHIBA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BitShiba (SHIBA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHIBA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHIBA-rahakkeita MEXCistä nyt!

BitShiba (SHIBA) -rahakkeen hintahistoria SHIBA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHIBA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHIBA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHIBA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIBA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHIBA-rahakkeen hintaennuste nyt!

