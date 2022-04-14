Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Republic Protocol (REN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tiedot

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Virallinen verkkosivusto:
https://renprotocol.org/
Valkoinen paperi:
https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Republic Protocol (REN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.54M
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.33M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.54M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.82754
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00690572302723013
Nykyinen hinta:
$ 0.009545
Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä REN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät REN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Republic Protocol (REN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Republic Protocol (REN) -rahakkeen hintahistoria

REN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

REN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne REN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

