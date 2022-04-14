PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PYTHIA (PYTHIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen tiedot World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future. Virallinen verkkosivusto: https://ratpythia.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/CreiuhfwdWCN5mJbMJtA9bBpYQrQF2tCBuZwSPWfpump Osta PYTHIA-rahaketta nyt!

PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 121.65M $ 121.65M $ 121.65M Kokonaistarjonta: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Kierrossa oleva tarjonta: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 121.85M $ 121.85M $ 121.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.142167 $ 0.142167 $ 0.142167 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 Nykyinen hinta: $ 0.121852 $ 0.121852 $ 0.121852 Lue lisää PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen hinnasta

PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PYTHIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PYTHIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PYTHIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PYTHIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PYTHIA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PYTHIA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PYTHIA-rahakkeita MEXCistä nyt!

PYTHIA (PYTHIA) -rahakkeen hintahistoria PYTHIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PYTHIA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PYTHIA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PYTHIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PYTHIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PYTHIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

