LOUD (LOUD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LOUD (LOUD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

LOUD (LOUD) -rahakkeen tiedot Loud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards. Virallinen verkkosivusto: https://www.stayloud.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EJZJpNa4tDZ3kYdcRZgaAtaKm3fLJ5akmyPkCaKmfWvd Osta LOUD-rahaketta nyt!

LOUD (LOUD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LOUD (LOUD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 236.80K $ 236.80K $ 236.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0338 $ 0.0338 $ 0.0338 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000211198241706004 $ 0.000211198241706004 $ 0.000211198241706004 Nykyinen hinta: $ 0.0002368 $ 0.0002368 $ 0.0002368 Lue lisää LOUD (LOUD) -rahakkeen hinnasta

LOUD (LOUD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LOUD (LOUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LOUD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOUD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LOUD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOUD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LOUD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LOUD (LOUD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LOUD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LOUD-rahakkeita MEXCistä nyt!

LOUD (LOUD) -rahakkeen hintahistoria LOUD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LOUD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LOUD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LOUD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOUD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LOUD-rahakkeen hintaennuste nyt!

