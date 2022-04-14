Lithosphere (LITHO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lithosphere (LITHO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lithosphere (LITHO) -rahakkeen tiedot Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Virallinen verkkosivusto: https://lithosphere.network Valkoinen paperi: https://lithosphere.network/papers Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Osta LITHO-rahaketta nyt!

Lithosphere (LITHO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lithosphere (LITHO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.72K Kokonaistarjonta: $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 62.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 107.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000010367632363446 Nykyinen hinta: $ 0.0001078 Lue lisää Lithosphere (LITHO) -rahakkeen hinnasta

Lithosphere (LITHO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lithosphere (LITHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LITHO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LITHO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LITHO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LITHO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LITHO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lithosphere (LITHO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LITHO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LITHO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lithosphere (LITHO) -rahakkeen hintahistoria LITHO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LITHO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LITHO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LITHO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LITHO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LITHO-rahakkeen hintaennuste nyt!

