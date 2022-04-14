Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lair Finance (LAIR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tiedot Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia. Virallinen verkkosivusto: https://lair.fi/ Valkoinen paperi: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0 Osta LAIR-rahaketta nyt!

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lair Finance (LAIR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00886010798944425 $ 0.00886010798944425 $ 0.00886010798944425 Nykyinen hinta: $ 0.01184 $ 0.01184 $ 0.01184 Lue lisää Lair Finance (LAIR) -rahakkeen hinnasta

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lair Finance (LAIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAIR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAIR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAIR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAIR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAIR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lair Finance (LAIR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAIR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LAIR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lair Finance (LAIR) -rahakkeen hintahistoria LAIR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAIR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAIR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAIR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAIR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAIR-rahakkeen hintaennuste nyt!

