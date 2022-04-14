Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fly Trade (FLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fly Trade (FLY) -rahakkeen tiedot Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Virallinen verkkosivusto: https://www.fly.trade/ Valkoinen paperi: https://docs.fly.trade/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Osta FLY-rahaketta nyt!

Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fly Trade (FLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 940.49K $ 940.49K $ 940.49K Kokonaistarjonta: $ 99.51M $ 99.51M $ 99.51M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.22M $ 10.22M $ 10.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0730829468485858 $ 0.0730829468485858 $ 0.0730829468485858 Nykyinen hinta: $ 0.07435 $ 0.07435 $ 0.07435 Lue lisää Fly Trade (FLY) -rahakkeen hinnasta

Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fly Trade (FLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fly Trade (FLY) -rahakkeen hintahistoria FLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

