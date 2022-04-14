Devomon (EVO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Devomon (EVO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Devomon (EVO) -rahakkeen tiedot Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Virallinen verkkosivusto: https://www.devomon.io Valkoinen paperi: https://whitepaper.devomon.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Osta EVO-rahaketta nyt!

Devomon (EVO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Devomon (EVO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 563.20K $ 563.20K $ 563.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 Nykyinen hinta: $ 0.0001408 $ 0.0001408 $ 0.0001408 Lue lisää Devomon (EVO) -rahakkeen hinnasta

Devomon (EVO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Devomon (EVO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EVO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EVO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EVO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EVO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EVO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Devomon (EVO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EVO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EVO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Devomon (EVO) -rahakkeen hintahistoria EVO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EVO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EVO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EVO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EVO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EVO-rahakkeen hintaennuste nyt!

