OKZOO (AIOT) -rahakkeen tiedot OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Virallinen verkkosivusto: https://okzoo.app/ Valkoinen paperi: https://okzoo.app/en/docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Osta AIOT-rahaketta nyt!

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OKZOO (AIOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 132.69M $ 132.69M $ 132.69M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Kaikkien aikojen korkein: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Nykyinen hinta: $ 1.60798 $ 1.60798 $ 1.60798 Lue lisää OKZOO (AIOT) -rahakkeen hinnasta

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OKZOO (AIOT) -rahakkeen hintahistoria AIOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

