Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Power Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.1387 $0.1387 $0.1387 -2.93% USD Todellinen Ennuste Power Protocol-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD) Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2026 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Power Protocol voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.1387 treidaushinnan vuonna 2026. Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Power Protocol voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.145635 treidaushinnan vuonna 2027. Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWER ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.152916 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia. Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWER ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.160562 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia. Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWER tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.168590, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%. Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Power Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.274616. Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Power Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.447321. Vuosi Hinta Kasvu 2026 $ 0.1387 0.00%

2027 $ 0.145635 5.00%

2028 $ 0.152916 10.25%

2029 $ 0.160562 15.76%

2030 $ 0.168590 21.55%

2031 $ 0.177020 27.63%

2032 $ 0.185871 34.01%

2033 $ 0.195164 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2034 $ 0.204923 47.75%

2035 $ 0.215169 55.13%

2036 $ 0.225927 62.89%

2037 $ 0.237224 71.03%

2038 $ 0.249085 79.59%

2039 $ 0.261539 88.56%

2040 $ 0.274616 97.99%

2050 $ 0.447321 222.51% Lyhyen aikavälin Power Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu March 7, 2026(Tänään) $ 0.1387 0.00%

March 8, 2026(Huomenna) $ 0.138718 0.01%

March 14, 2026(Tällä viikolla) $ 0.138832 0.10%

April 6, 2026(30 päivää) $ 0.139269 0.41% Power Protocol (POWER) -hintaennuste tänään POWER-rahakkeiden ennustettu hinta March 7, 2026(Tänään) on $0.1387 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Power Protocol (POWER) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste March 8, 2026(Huomenna) POWER-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.138718 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Power Protocol (POWER) -hintaennuste tälle viikolle March 14, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste POWER-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.138832 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Power Protocol (POWER) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin POWER-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.139269 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Power Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.1387$ 0.1387 $ 0.1387 Hintamuutos (24 h) -2.93% Markkina-arvo $ 29.13M$ 29.13M $ 29.13M Kierrossa oleva tarjonta 210.00M 210.00M 210.00M Volyymi (24 h) $ 998.61K$ 998.61K $ 998.61K Volyymi (24 h) -- POWER-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.1387. Sen 24 tunnin muutos on -2.93%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 998.61K. Lisäksi POWER-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 210.00M ja sen markkina-arvo on $ 29.13M. Näytä POWER-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Power Protocol-hinta Viimeisimpien Power Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Power Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.1387USD. Power Protocol-rahakkeiden (POWER) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 POWER , jolloin sen markkina-arvo on $29.13M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.01% $ -0.001800 $ 0.15641 $ 0.13404

7 päivää -0.90% $ -1.2851 $ 2.6593 $ 0.12788

30 päivää -0.28% $ -0.0557 $ 2.6593 $ 0.12788 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Power Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001800 , mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Power Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $2.6593 ja alimmillaan $0.12788 . Sen hinta on muuttunut -0.90% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee POWER-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Power Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.28% , joka heijastaa noin $-0.0557 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että POWER-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Power Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko POWER-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Power Protocol (POWER) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Power Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia POWER-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Power Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee POWER-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Power Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee POWER-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi POWER-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Power Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi POWER-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

POWER-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako POWER-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan POWER saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on POWER-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Power Protocol (POWER) -hintaennustetyökalun mukaan POWER-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko 1 POWER maksaa vuonna 2027? Yhden rahakkeen Power Protocol (POWER) nykyinen hinta on $0.1387 . Yllä olevan ennustemallin perusteella rahakkeen POWER odotetaan kasvavan 0.00% , saavuttaen arvon -- vuonna 2027. Mikä on rahakkeen POWER ennustettu hinta vuonna 2028? Rahakkeen Power Protocol (POWER) ennustetaan kasvavan 0.00% vuosittain ja saavuttavan hinnan -- yhtä rahaketta POWER kohden vuonna 2028. Mikä on rahakkeen POWER arvioitu tavoitehinta vuonna 2029? Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Power Protocol (POWER) hinnan odotetaan kasvavan 0.00% , ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Mikä on rahakkeen POWER arvioitu tavoitehinta vuonna 2030? Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Power Protocol (POWER) hinnan odotetaan kasvavan 0.00% , ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2030. Mikä on POWER-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Power Protocol (POWER) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 POWER-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt