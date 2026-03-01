Power Protocol (POWER) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Tutustu rahakkeen Power Protocol hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon POWER saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Power Protocol-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Power Protocol-hintaennuste
$0.1387
$0.1387
-2.93%
USD
Todellinen
Ennuste
Power Protocol-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD)

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2026 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Power Protocol voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.1387 treidaushinnan vuonna 2026.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Power Protocol voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.145635 treidaushinnan vuonna 2027.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWER ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.152916 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWER ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.160562 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWER tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.168590, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Power Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.274616.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Power Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.447321.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2026
    $ 0.1387
    0.00%
  • 2027
    $ 0.145635
    5.00%
  • 2028
    $ 0.152916
    10.25%
  • 2029
    $ 0.160562
    15.76%
  • 2030
    $ 0.168590
    21.55%
  • 2031
    $ 0.177020
    27.63%
  • 2032
    $ 0.185871
    34.01%
  • 2033
    $ 0.195164
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2034
    $ 0.204923
    47.75%
  • 2035
    $ 0.215169
    55.13%
  • 2036
    $ 0.225927
    62.89%
  • 2037
    $ 0.237224
    71.03%
  • 2038
    $ 0.249085
    79.59%
  • 2039
    $ 0.261539
    88.56%
  • 2040
    $ 0.274616
    97.99%
  • 2050
    $ 0.447321
    222.51%

Lyhyen aikavälin Power Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • March 7, 2026(Tänään)
    $ 0.1387
    0.00%
  • March 8, 2026(Huomenna)
    $ 0.138718
    0.01%
  • March 14, 2026(Tällä viikolla)
    $ 0.138832
    0.10%
  • April 6, 2026(30 päivää)
    $ 0.139269
    0.41%
Power Protocol (POWER) -hintaennuste tänään

POWER-rahakkeiden ennustettu hinta March 7, 2026(Tänään) on $0.1387. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste March 8, 2026(Huomenna) POWER-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.138718. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste tälle viikolle

March 14, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste POWER-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.138832. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Power Protocol (POWER) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin POWER-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.139269. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Power Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.1387
$ 0.1387

-2.93%

$ 29.13M
$ 29.13M

210.00M
210.00M

$ 998.61K
$ 998.61K

--

POWER-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.1387. Sen 24 tunnin muutos on -2.93%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 998.61K.
Lisäksi POWER-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 210.00M ja sen markkina-arvo on $ 29.13M.

Kuinka Power Protocol (POWER) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa POWER-rahakkeita? Voit nyt ostaa POWER-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Power Protocol-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan POWER-rahakkeita nyt

Historiallinen Power Protocol-hinta

Viimeisimpien Power Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Power Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.1387USD. Power Protocol-rahakkeiden (POWER) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 POWER, jolloin sen markkina-arvo on $29.13M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.01%
    $ -0.001800
    $ 0.15641
    $ 0.13404
  • 7 päivää
    -0.90%
    $ -1.2851
    $ 2.6593
    $ 0.12788
  • 30 päivää
    -0.28%
    $ -0.0557
    $ 2.6593
    $ 0.12788
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Power Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001800, mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Power Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $2.6593 ja alimmillaan $0.12788. Sen hinta on muuttunut -0.90%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee POWER-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Power Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.28%, joka heijastaa noin $-0.0557 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että POWER-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Power Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko POWER-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Power Protocol (POWER) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Power Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia POWER-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Power Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee POWER-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Power Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee POWER-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi POWER-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Power Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi POWER-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

POWER-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako POWER-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan POWER saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on POWER-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Power Protocol (POWER) -hintaennustetyökalun mukaan POWER-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko 1 POWER maksaa vuonna 2027?
Yhden rahakkeen Power Protocol (POWER) nykyinen hinta on $0.1387. Yllä olevan ennustemallin perusteella rahakkeen POWER odotetaan kasvavan 0.00%, saavuttaen arvon -- vuonna 2027.
Mikä on rahakkeen POWER ennustettu hinta vuonna 2028?
Rahakkeen Power Protocol (POWER) ennustetaan kasvavan 0.00% vuosittain ja saavuttavan hinnan -- yhtä rahaketta POWER kohden vuonna 2028.
Mikä on rahakkeen POWER arvioitu tavoitehinta vuonna 2029?
Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Power Protocol (POWER) hinnan odotetaan kasvavan 0.00%, ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Mikä on rahakkeen POWER arvioitu tavoitehinta vuonna 2030?
Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Power Protocol (POWER) hinnan odotetaan kasvavan 0.00%, ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2030.
Mikä on POWER-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Power Protocol (POWER) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 POWER-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.