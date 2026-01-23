Mia Ko (MIA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)
Tutustu rahakkeen Mia Ko hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon MIA saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.
*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.
Mia Ko-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD)
Ennusteesi perusteella Mia Ko voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.002831 treidaushinnan vuonna 2026.Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle)
Ennusteesi perusteella Mia Ko voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.002972 treidaushinnan vuonna 2027.Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua)
Hintaennustemallin mukaan rahakkeen MIA ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.003121 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia.Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua)
Hintaennustemallin mukaan rahakkeen MIA ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.003277 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia.Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen MIA tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.003441, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%.Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 Mia Ko-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005605.Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua)
Vuonna 2050 Mia Ko-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009130.
- 2026$ 0.0028310.00%
- 2027$ 0.0029725.00%
- 2028$ 0.00312110.25%
- 2029$ 0.00327715.76%
- 2030$ 0.00344121.55%
- 2031$ 0.00361327.63%
- 2032$ 0.00379334.01%
- 2033$ 0.00398340.71%
- 2034$ 0.00418247.75%
- 2035$ 0.00439155.13%
- 2036$ 0.00461162.89%
- 2037$ 0.00484171.03%
- 2038$ 0.00508479.59%
- 2039$ 0.00533888.56%
- 2040$ 0.00560597.99%
- 2050$ 0.009130222.51%
Lyhyen aikavälin Mia Ko-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle
- January 23, 2026(Tänään)$ 0.0028310.00%
- January 24, 2026(Huomenna)$ 0.0028310.01%
- January 30, 2026(Tällä viikolla)$ 0.0028330.10%
- February 22, 2026(30 päivää)$ 0.0028420.41%
MIA-rahakkeiden ennustettu hinta
Hintaennuste January 24, 2026(Huomenna) MIA-rahakkeille, käyttäen
January 30, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MIA-rahakkeille, käyttäen
Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MIA-rahakkeiden arvioitu hinta on
Mia Ko-rahakkeiden nykyiset hintatilastot
-5.09%
--
Kuinka Mia Ko (MIA) -rahakkeita ostetaan
Yritätkö ostaa MIA-rahakkeita? Voit nyt ostaa MIA-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Mia Ko-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!Opi ostamaan MIA-rahakkeita nyt
Historiallinen Mia Ko-hinta
Viimeisimpien Mia Ko-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Mia Ko-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002831USD. Mia Ko-rahakkeiden (MIA) kierrossa oleva tarjonta on
- 24 tuntia-0.11%$ -0.000356$ 0.003676$ 0.0026
- 7 päivää-0.30%$ -0.001261$ 0.004573$ 0.001853
- 30 päivää1.84%$ 0.001837$ 0.007025$ 0.001
Viimeisen 24 tunnin aikana Mia Ko-rahakkeiden hinta on muuttunut
Viimeisen 7 päivän aikana Mia Ko-rahakkeiden hinta oli ylimmillään
Viimeisen kuukauden aikana Mia Ko-rahakkeiden hinta on muuttunut
Tarkista Mia Ko-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissäNäytä koko MIA-rahakkeiden hintahistoria
Kuinka Mia Ko (MIA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?
Mia Ko-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MIA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.
Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Mia Ko-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.
Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MIA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.
Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Mia Ko-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.
Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MIA-rahakkeiden tulevaisuuden.
Hintaennusteen tekniset indikaattorit
Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:
Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.
Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.
Relative Strength Index (RSI): Arvioi MIA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Mia Ko-rahakkeiden tulevaisuudesta.
Miksi MIA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?
MIA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:
Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.
Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.
Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.
Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.
Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.
Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.
Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.
Usein kysytyt kysymykset (UKK):
Vastuuvapauslauseke
Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.
Mikä on markkinanäkemyksesi Mia Ko-rahakkeen suhteen?
- Vahvasti noususuuntainen
- Noususuuntainen
- Neutraali
- Laskusuuntainen
- Vahvasti laskusuuntainen
Treidaa MIA-rahaketta
Suosituimmat trendaavat rahakkeet
Löydä hintaennusteita tämän päivän kuumimmista trendikkäistä rahakkeista.
Parhaat rahakkeet treidausvolyymin perusteella
Tutustu korkeimman treidausvolyymin rahakkeiden markkinaennusteisiin.
Äskettäin lisätyt rahakkeet
Ole ensimmäinen, joka saa tietää hintaennusteet uusille listatuille rahakkeille.
Suurimmat voittajat
Tutustu 24 tunnin parhaiden nousijoiden hintaennusteeseen.