Mia Ko (MIA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Tutustu rahakkeen Mia Ko hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon MIA saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Mia Ko-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Mia Ko-hintaennuste
$0.002831
$0.002831
-5.09%
USD
Todellinen
Ennuste
Mia Ko-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD)

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2026 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Mia Ko voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.002831 treidaushinnan vuonna 2026.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Mia Ko voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.002972 treidaushinnan vuonna 2027.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemallin mukaan rahakkeen MIA ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.003121 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemallin mukaan rahakkeen MIA ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.003277 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen MIA tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.003441, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Mia Ko-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005605.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Mia Ko-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009130.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2026
    $ 0.002831
    0.00%
  • 2027
    $ 0.002972
    5.00%
  • 2028
    $ 0.003121
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003277
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003441
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003613
    27.63%
  • 2032
    $ 0.003793
    34.01%
  • 2033
    $ 0.003983
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2034
    $ 0.004182
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004391
    55.13%
  • 2036
    $ 0.004611
    62.89%
  • 2037
    $ 0.004841
    71.03%
  • 2038
    $ 0.005084
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005338
    88.56%
  • 2040
    $ 0.005605
    97.99%
  • 2050
    $ 0.009130
    222.51%

Lyhyen aikavälin Mia Ko-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • January 23, 2026(Tänään)
    $ 0.002831
    0.00%
  • January 24, 2026(Huomenna)
    $ 0.002831
    0.01%
  • January 30, 2026(Tällä viikolla)
    $ 0.002833
    0.10%
  • February 22, 2026(30 päivää)
    $ 0.002842
    0.41%
Mia Ko (MIA) -hintaennuste tänään

MIA-rahakkeiden ennustettu hinta January 23, 2026(Tänään) on $0.002831. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste January 24, 2026(Huomenna) MIA-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.002831. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste tälle viikolle

January 30, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MIA-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.002833. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Mia Ko (MIA) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MIA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002842. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Mia Ko-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.002831
$ 0.002831

-5.09%

--
--

--
--

$ 54.21K
$ 54.21K

--

MIA-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.002831. Sen 24 tunnin muutos on -5.09%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 54.21K.
Lisäksi MIA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka Mia Ko (MIA) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa MIA-rahakkeita? Voit nyt ostaa MIA-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Mia Ko-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan MIA-rahakkeita nyt

Historiallinen Mia Ko-hinta

Viimeisimpien Mia Ko-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Mia Ko-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002831USD. Mia Ko-rahakkeiden (MIA) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MIA, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.11%
    $ -0.000356
    $ 0.003676
    $ 0.0026
  • 7 päivää
    -0.30%
    $ -0.001261
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 päivää
    1.84%
    $ 0.001837
    $ 0.007025
    $ 0.001
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Mia Ko-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000356, mikä kuvastaa -0.11% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Mia Ko-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004573 ja alimmillaan $0.001853. Sen hinta on muuttunut -0.30%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee MIA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Mia Ko-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.84%, joka heijastaa noin $0.001837 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MIA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Mia Ko-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko MIA-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Mia Ko (MIA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Mia Ko-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MIA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Mia Ko-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MIA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Mia Ko-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MIA-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi MIA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Mia Ko-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MIA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MIA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako MIA-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan MIA saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on MIA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Mia Ko (MIA) -hintaennustetyökalun mukaan MIA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko 1 MIA maksaa vuonna 2027?
Yhden rahakkeen Mia Ko (MIA) nykyinen hinta on $0.002831. Yllä olevan ennustemallin perusteella rahakkeen MIA odotetaan kasvavan 0.00%, saavuttaen arvon -- vuonna 2027.
Mikä on rahakkeen MIA ennustettu hinta vuonna 2028?
Rahakkeen Mia Ko (MIA) ennustetaan kasvavan 0.00% vuosittain ja saavuttavan hinnan -- yhtä rahaketta MIA kohden vuonna 2028.
Mikä on rahakkeen MIA arvioitu tavoitehinta vuonna 2029?
Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Mia Ko (MIA) hinnan odotetaan kasvavan 0.00%, ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Mikä on rahakkeen MIA arvioitu tavoitehinta vuonna 2030?
Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Mia Ko (MIA) hinnan odotetaan kasvavan 0.00%, ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2030.
Mikä on MIA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Mia Ko (MIA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MIA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.