Pikaosto
Osta
Myy
Osta
Myy
+ 0 ...
Päivitä
Mainostaja
Hinta
Saatavilla/raja
Maksutapa
Treidaa
Maksu 0
Muita tietoja ei ole saatavilla
Päivitä vetämällä alas.
Ei tietoja
Suorita P2P-kaupat kolmessa vaiheessa ja osta kryptoja ilman maksuja!
Osta kryptoja
Myy kryptoja
1. Valitse mainoksesi
Valitse mainos haluamallasi hinnalla ja maksutavalla. Anna ostosumma ja transaktion summa viimeistelläksesi toimeksiannon.
2. Maksa myyjälle
Lähetä rahaa myyjälle ehdotettujen maksutapojen kautta. Suorita fiat-transaktio loppuun ja napsauta [Siirto suoritettu, ilmoita myyjälle] MEXC P2P:ssä. MEXC ei veloita maksuja.
3. Hanki kryptosi
Myyjä vapauttaa kryptot maksun saatuaan. Siirry fiat-tilille nähdäksesi saamasi kryptot.
UKK