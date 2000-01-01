بخش متاورس شامل جهان‌های مجازی شگفت انگیز و مبتنی بر بلاکچین است که در آن کاربران می‌توانند تعامل داشته باشند، بسازند و از تجربه‌های دیجیتال کسب درآمد کنند. رمزارزهای این حوزه به‌عنوان ابزار اصلی مبادله برای خرید زمین مجازی، آواتارها و دارایی‌های دیجیتال عمل می‌کنند. این دارایی‌ها ستون فقرات اقتصادی محیط‌های واقعیت مجازی و پلتفرم‌های اجتماعی غیرمتمرکز را شکل می‌دهند.

پذیرش فراگیر متاورس با موانع قابل‌توجهی مواجه است؛ از جمله هزینه‌های بالای سخت‌افزارهای واقعیت مجازی، ضرورت ارتقای کیفیت گرافیکی، و دشواری حفظ تعامل و مشارکت بلندمدت کاربران در محیط‌های مجازی.

قابلیت تعامل‌پذیری (Interoperability) به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال، آواتارها و ارزهای متاورسی را به‌صورت یکپارچه بین چندین دنیای مجازی مستقل منتقل کنند و یک اقتصاد دیجیتال گسترده و یکپارچه در Web3 ایجاد شود.

سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) پروژه‌های متاورس را مدیریت می‌کنند و به دارندگان توکن‌های متاورسی اجازه می‌دهند مستقیماً درباره تصمیمات مهم اکوسیستم، مانند به‌روزرسانی نرم‌افزار دنیای مجازی و تخصیص خزانه جامعه، رأی‌گیری کنند.

ارزش املاک مجازی در متاورس عمدتاً تحت‌تأثیر محدودیت عرضه زمین دیجیتال، موقعیت مکانی آن نسبت به نقاط شاخص و پربازدید، و توانایی مالک در درآمدزایی از این فضا—مانند تبلیغات یا برگزاری رویدادها—تعیین می‌شود.

در پلتفرم‌های متاورسی، NFTها به‌عنوان گواهی رمزنگاری‌شده و قابل‌تأیید مالکیت دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فرد عمل می‌کنند؛ دارایی‌هایی مانند قطعات زمین مجازی، آواتارهای سفارشی و آیتم‌های اختصاصی درون‌برنامه‌ای.

رمزارزهای متاورسی به ارزهای دیجیتال بومی در جهان‌های مجازی مبتنی بر بلاکچین اطلاق می‌شود که برای تعاملات اقتصادی در این فضاها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این توکن‌ها به کاربران امکان می‌دهند زمین‌های دیجیتال خریداری کنند، دارایی‌های مجازی را مبادله نمایند و در اقتصادهای پیچیده و درون‌پلتفرمی مشارکت داشته باشند.

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