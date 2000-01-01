بخش متاورس شامل جهانهای مجازی شگفت انگیز و مبتنی بر بلاکچین است که در آن کاربران میتوانند تعامل داشته باشند، بسازند و از تجربههای دیجیتال کسب درآمد کنند. رمزارزهای این حوزه بهعنوان ابزار اصلی مبادله برای خرید زمین مجازی، آواتارها و داراییهای دیجیتال عمل میکنند. این داراییها ستون فقرات اقتصادی محیطهای واقعیت مجازی و پلتفرمهای اجتماعی غیرمتمرکز را شکل میدهند.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش متاورس، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.