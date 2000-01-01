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برترین توکن‌ های متاورس بر اساس ارزش بازار

بخش متاورس شامل جهان‌های مجازی شگفت انگیز و مبتنی بر بلاکچین است که در آن کاربران می‌توانند تعامل داشته باشند، بسازند و از تجربه‌های دیجیتال کسب درآمد کنند. رمزارزهای این حوزه به‌عنوان ابزار اصلی مبادله برای خرید زمین مجازی، آواتارها و دارایی‌های دیجیتال عمل می‌کنند. این دارایی‌ها ستون فقرات اقتصادی محیط‌های واقعیت مجازی و پلتفرم‌های اجتماعی غیرمتمرکز را شکل می‌دهند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Render
Render
RENDER
$ 1.268
0.00%
+1.12%
-4.38%
$ 656.73M
$ 85.54K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.0000204
-0.05%
+0.69%
-5.55%
$ 195.53M
$ 3.22B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8726
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06436
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2552
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
6
$ 0.03997
+0.38%
+0.43%
-4.26%
$ 117.65M
$ 1.43M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07269
+0.06%
-0.04%
-4.66%
$ 99.85M
$ 2.74M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001896
+0.26%
-1.09%
-0.47%
$ 53.88M
$ 420.05M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02419
0.00%
-1.87%
-5.19%
$ 47.65M
$ 2.20M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00296
0.00%
+1.37%
+0.68%
$ 40.99M
$ 18.23M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007497
+0.32%
+0.87%
-2.55%
$ 31.83M
$ 7.67M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001526
-0.07%
+0.99%
+3.44%
$ 25.74M
$ 222.07M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.994
+0.10%
-4.37%
-2.51%
$ 22.00M
$ 21.32K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06388
+0.13%
+0.61%
-1.04%
$ 21.63M
$ 929.08K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01634228
+0.64%
+0.02%
-2.02%
$ 16.34M
$ 55.51K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.40004
+0.06%
+0.01%
-0.94%
$ 15.50M
$ 15.44K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.0201
+0.35%
-0.15%
+0.05%
$ 15.36M
$ 2.77M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04113
+0.34%
-0.84%
-1.13%
$ 13.87M
$ 1.91M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12475
+0.38%
-14.07%
+2.89%
$ 12.39M
$ 2.02M
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001043
-0.10%
-0.10%
-1.42%
$ 9.51M
$ 5.96M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.017312
+0.24%
+0.24%
-11.30%
$ 8.04M
$ 7.21M
22
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003726
-0.43%
+6.77%
-8.80%
$ 7.42M
$ 16.43M
23
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01269
-1.69%
+0.39%
-9.78%
$ 6.41M
$ 4.58M
24
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.021
0.00%
-3.18%
+5.16%
$ 5.61M
$ 961.87K
25
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.0000135
+0.07%
-1.03%
-5.40%
$ 5.55M
$ 4.04B
26
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004414
0.00%
+1.85%
-3.33%
$ 5.54M
$ 474.20K
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045632
-0.04%
+0.02%
+1.46%
$ 4.56M
$ 287.58
28
$ 0.01769
-0.34%
-5.80%
-10.97%
$ 3.02M
$ 38.60K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-3.20%
-9.02%
$ 3.01M
$ 3.72M
30
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00914837
-0.63%
+0.00%
-5.85%
$ 2.68M
$ 4.63K
31
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00255937
0.00%
+0.01%
-2.75%
$ 2.56M
$ 3.01
32
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-4.28%
$ 2.30M
$ 6.57
33
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04945
+0.06%
-3.80%
-19.77%
$ 2.26M
$ 1.18M
34
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04240763
+0.01%
-0.00%
-4.38%
$ 2.24M
$ 4.72K
35
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02188
+2.59%
+10.62%
+7.67%
$ 2.18M
$ 3.60M
36
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002658
+0.98%
-1.04%
-4.44%
$ 2.15M
$ 20.38M
37
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+0.29%
$ 2.12M
$ 7.48
38
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00392
-0.26%
-0.26%
-6.24%
$ 2.07M
$ 8.94M
39
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.0738
-0.04%
+0.48%
-8.43%
$ 2.06M
$ 835.50K
40
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173945
-0.09%
-0.01%
-7.87%
$ 1.80M
$ 94.57
41
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01752604
0.00%
-0.00%
+13.16%
$ 1.64M
$ 107.51
42
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018208
0.00%
--
+2.44%
$ 1.37M
$ 28.91
43
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00242493
+1.79%
-0.07%
-4.25%
$ 1.21M
$ 3.82K
44
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0087951
-2.96%
-0.12%
-2.83%
$ 1.21M
$ 50.92K
45
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02870709
0.00%
--
-0.16%
$ 1.17M
$ 4.12
46
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00247455
+0.06%
0.00%
-12.60%
$ 1.13M
$ 1.48
47
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10824E-7
-0.06%
+0.40%
-2.88%
$ 1.11M
--
48
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00376918
-0.02%
+0.02%
+3.28%
$ 1.08M
$ 326.59K
49
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.0034
+0.28%
+24.14%
-5.26%
$ 899.62K
$ 6.70M
50
Districts
Districts
DSTRX
$ 0.00653509
0.00%
--
0.00%
$ 804.13K
$ 42.19

سوالات متداول

رمزارزهای متاورسی چیستند؟
رمزارزهای متاورسی به ارزهای دیجیتال بومی در جهان‌های مجازی مبتنی بر بلاکچین اطلاق می‌شود که برای تعاملات اقتصادی در این فضاها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این توکن‌ها به کاربران امکان می‌دهند زمین‌های دیجیتال خریداری کنند، دارایی‌های مجازی را مبادله نمایند و در اقتصادهای پیچیده و درون‌پلتفرمی مشارکت داشته باشند.
توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) در پلتفرم‌های متاورسی چگونه عمل می‌کنند؟
در پلتفرم‌های متاورسی، NFTها به‌عنوان گواهی رمزنگاری‌شده و قابل‌تأیید مالکیت دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فرد عمل می‌کنند؛ دارایی‌هایی مانند قطعات زمین مجازی، آواتارهای سفارشی و آیتم‌های اختصاصی درون‌برنامه‌ای.
چه عواملی ارزش املاک مجازی در بخش متاورس را تعیین می‌کند؟
ارزش املاک مجازی در متاورس عمدتاً تحت‌تأثیر محدودیت عرضه زمین دیجیتال، موقعیت مکانی آن نسبت به نقاط شاخص و پربازدید، و توانایی مالک در درآمدزایی از این فضا—مانند تبلیغات یا برگزاری رویدادها—تعیین می‌شود.
سازمان‌ های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) چگونه پروژه‌ های متاورسی را مدیریت می‌ کنند؟
سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) پروژه‌های متاورس را مدیریت می‌کنند و به دارندگان توکن‌های متاورسی اجازه می‌دهند مستقیماً درباره تصمیمات مهم اکوسیستم، مانند به‌روزرسانی نرم‌افزار دنیای مجازی و تخصیص خزانه جامعه، رأی‌گیری کنند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش متاورس، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.