قیمت امروز Star Atlas DAO

قیمت لحظه‌ ای Star Atlas DAO (POLIS) در حال حاضر برابر با $ 0.00906308 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLIS به USD برابر با $ 0.00906308 برای هر POLIS می‌ باشد.

توکن Star Atlas DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,655,104 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 292.96M POLIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLIS در بازه‌ ای بین $ 0.00891085 (حداقل) و $ 0.01158764 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.55 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00796931 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLIS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.60% و در هفت روز اخیر به میزان -6.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Star Atlas DAO (POLIS)

ارزش بازار $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M حجم (24 ساعته) $ 4.26K$ 4.26K $ 4.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M سرمایه در گردش 292.96M 292.96M 292.96M عرضه کل 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

ارزش بازار فعلی Star Atlas DAO برابر است با $ 2.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.26K. عرضه در گردش POLIS برابر است با 292.96M، و عرضه کل آن 360000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.26M است.