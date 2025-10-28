UFO GamingUFO چیست

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories: $UFO, Plasma Points and UAP. • $UFO 100% community owned. • Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, 'Super Galactic'. • UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic. Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse. Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s. One Game, One Planet, Interoperability.

منبع UFO Gaming (UFO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت UFO Gaming (USD)

ارزش UFO Gaming (UFO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UFO Gaming (UFO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت UFO Gaming را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت UFO Gaming را بررسی کنید!

UFO به ارزهای محلی

توکنومیکس UFO Gaming (UFO)

درک، توکنومیکس UFO Gaming (UFO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UFO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره UFO Gaming (UFO) امروز UFO Gaming (UFO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UFO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UFO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UFO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار UFO Gaming چقدر است؟ ارزش بازار UFO برابر است با $ 1.64M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UFO چقدر است؟ عرضه در گردش UFO برابر است با 25.76T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UFO چقدر بوده است؟ UFO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UFO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UFO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات UFO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UFO برابر است با -- USD . آیا UFO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UFO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UFO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به UFO Gaming (UFO)