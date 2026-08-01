قیمت امروز Aavegotchi

قیمت لحظه‌ ای Aavegotchi (GHST) در حال حاضر برابر با $ 0.04238049 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GHST به USD برابر با $ 0.04238049 برای هر GHST می‌ باشد.

توکن Aavegotchi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,235,490 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.16M GHST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GHST در بازه‌ ای بین $ 0.04238953 (حداقل) و $ 0.04284707 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.63 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04220259 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GHST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Aavegotchi (GHST)

ارزش بازار $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M حجم (24 ساعته) $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M سرمایه در گردش 51.16M 51.16M 51.16M عرضه کل 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ارزش بازار فعلی Aavegotchi برابر است با $ 2.24M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.51K. عرضه در گردش GHST برابر است با 51.16M، و عرضه کل آن 52747802.71425598 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.24M است.