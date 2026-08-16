قیمت امروز Cornucopias

قیمت لحظه‌ ای Cornucopias (COPI) در حال حاضر برابر با $ 0.0017305 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COPI به USD برابر با $ 0.0017305 برای هر COPI می‌ باشد.

توکن Cornucopias در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,786,729 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.03B COPI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COPI در بازه‌ ای بین $ 0.0017352 (حداقل) و $ 0.00177183 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.134868 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00148174 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COPI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.39% و در هفت روز اخیر به میزان -8.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 94.08 رسیده است.

اطلاعات بازار Cornucopias (COPI)

ارزش بازار $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M حجم (24 ساعته) $ 94.08$ 94.08 $ 94.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.65M$ 6.65M $ 6.65M سرمایه در گردش 1.03B 1.03B 1.03B عرضه کل 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cornucopias برابر است با $ 1.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 94.08. عرضه در گردش COPI برابر است با 1.03B، و عرضه کل آن 3840000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.65M است.