قیمت امروز Adshares

قیمت لحظه‌ ای Adshares (ADS) در حال حاضر برابر با $ 0.399658 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ADS به USD برابر با $ 0.399658 برای هر ADS می‌ باشد.

توکن Adshares در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,486,222 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.75M ADS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ADS در بازه‌ ای بین $ 0.394774 (حداقل) و $ 0.40148 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.72 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0102872 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ADS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -1.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.39K رسیده است.

اطلاعات بازار Adshares (ADS)

ارزش بازار $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M حجم (24 ساعته) $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M سرمایه در گردش 38.75M 38.75M 38.75M عرضه کل 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

ارزش بازار فعلی Adshares برابر است با $ 15.49M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.39K. عرضه در گردش ADS برابر است با 38.75M، و عرضه کل آن 38758203.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.49M است.