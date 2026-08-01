قیمت امروز Africarare

قیمت لحظه‌ ای Africarare (UBU) در حال حاضر برابر با $ 0.00256058 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UBU به USD برابر با $ 0.00256058 برای هر UBU می‌ باشد.

توکن Africarare در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,560,581 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B UBU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UBU در بازه‌ ای بین $ 0.00253974 (حداقل) و $ 0.00256892 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.091993 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00192082 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UBU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.03 رسیده است.

اطلاعات بازار Africarare (UBU)

ارزش بازار $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M حجم (24 ساعته) $ 6.03$ 6.03 $ 6.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Africarare برابر است با $ 2.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.03. عرضه در گردش UBU برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.56M است.